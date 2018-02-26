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Genelkurmay Başkanı Akar'dan Afrin açıklaması: Eve dönüşler başladı

Genelkurmay Başkanı Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Hatay'daki sınır birliklerini denetledi

26 Şubat 2018 22:15

Hatay'daki sınır birliklerini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Terörden temizlenen yerlerde eve dönüşler başladı" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Hatay'da bulunan ve Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda katılan karakol ve birliklerde denetlemelerde bulundu.  

Hulusi Akar, "Afrin'de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçler mutlaka hezimete uğratılacak" açıklamasında bulundu.

Akar, "Siviller konusunda her türlü hassasiyet gösteriliyor. Terörden temizlenen yerlerde eve dönüşler başladı. Harekat Suriye'nin toprak bütünlü esasına dayalı" ifadesini kullandı.

TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle: 

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir.

Orgeneral AKAR denetlemeler sırasında;

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü,

Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini,

Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini,

Terör örgütü tarafından zulme uğradıkları fotoğraf ve görüntülerle sabit olan Suriyeli kardeşlerimizin harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldıklarını, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanların güvenle evlerine dönmeye başladıklarını,

Afrin’de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin mutlaka hezimete uğratılacağını ve kaçınılmaz hazin sonun kendilerini beklediğini ifade etmiştir."

ETİKETLER

Genelkurmay Başkanı Hulusi AkarAfrin operasyonubirliklerHataydenetleme

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