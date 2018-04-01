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Genelkurmay Başkanı Akar'dan Afrin açıklaması

"Zeytin Dalı Harekâtı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor"

01 Nisan 2018 23:30

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor."

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor.

Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor.

Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.

Ayrıntılar geliyor…

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