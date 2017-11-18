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Genelkurmay Başkanı Akar'dan "9'uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu"nda  terör ile mücadelede uluslararası işbirliği vurgusu 

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Nova Scotia’da icra edilen "Günümüzün Güvenlik Sorunları" temalı "9’uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu"na kat

18 Kasım 2017 22:17

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanlığı\'nın ev sahipliğinde 17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Nova Scotia’da icra edilen \"Günümüzün Güvenlik Sorunları\" temalı \"9’uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu\"na katıldı. 

Çeşitli ülkelerden 300 katılımcının iştirak ettiği Forum’un 18 Kasım 2017 tarihindeki oturumunda, Orgeneral Hulusi Akar tarafından bir konuşma yapıldı. Orgeneral Akar konuşmasında; bölgesel ve küresel güvenlik sorunları, FETÖ/PDY, PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadele ve bu mücadele kapsamında uluslararası işbirliği konularında ülkemizin görüş ve önerilerini katılımcılara aktardı. 


(FOTOĞRAF) 

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