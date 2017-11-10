Genelkurmay Başkanı Akar'dan 10 Kasım mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin yeniden dirilişi olan İstiklal Savaşı'nın, milletin kenetlenmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile zafere ulaştığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 79'uncu yılında saygıyla yad eden Orgeneral Akar, "Milletimizin inandığı, güvendiği ve sevdiği Atatürk, hayatı boyunca umutsuzluğa, yılgınlığa düşmemiş, imkansızlıklara boyun eğmemiş, silah arkadaşları ile İstiklal Harbi'ni kazanarak, asil Türk milletinin yeniden ve daha güçlü, daha saygın bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamıştır. O, sadece vatan topraklarını kurtarmakla yetinmemiş, aynı zamanda ata yadigarı bu topraklar üzerinde yaşayan milletimizin ruhuna işleyen ve hiç sönmeyen bağımsızlık ve çağdaşlık ateşini de tüm yurda yaymıştır" ifadelerini kullandı.



Atatürk'ün, "Millet ve kahraman evlatlarından meydana gelen ordu, birbiriyle o derece birleşmiştir ki dünyada ve tarihte bunun örneği enderdir. Bu milli görünüş ile daima iftihar edebiliriz." sözünü hatırlatan Orgeneral Akar, TSK'nın, ordu-millet kaynaşmasının en güzel örneğini oluşturan, aklı ve bilimi esas alan yapısıyla tüm tehlikelere karşı aydınlık geleceğin yolunu daima açık tutmak için "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye devam edeceğini vurguladı.





"Mutlaka yok edilecek"





Orgeneral Akar, "Milletimizin bağrından çıkan ve Atatürk'ün ateşlediği egemenlik ve bağımsızlık meşalesini şerefle taşıyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü belirsizlik, risk ve tehdide karşı, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği, milletimizin huzuru, bölge ve dünya barışı için verdiği mücadeleyi, azimle ve kararlılıkla sürdürmektedir. Ülkemize, milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlike, Silahlı Kuvvetlerimizin, aziz milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güç ve azim ve kararlılık içinde yürüttüğü mücadele ile mutlaka yok edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.





"TSK, görevinin başındadır"



TSK'nın, fedakar ve kahraman mensuplarının, yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi, üstün disiplin anlayışıyla görevinin başında, Türk milletinin emrinde olduğunu belirten Orgeneral Akar, şunları kaydetti:



"Bu vesileyle, milletimizin azim ve kararını zafere taşıyan ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve diğer faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı, jandarma mensuplarımızı, polislerimizi, güvenlik korucularımızı ve vatandaşlarımızı, kanlarını bayraklaşan vatan toprakları için feda eden bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."