Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

TSK'nın Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugün 30. güne girildi. TSK tarafından, harekât başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de mevzilere top atışı yaptı.

Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

Sınır güvenliğini sağlamak için Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.