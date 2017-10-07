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Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

Akar ve komutanlar Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor

07 Ekim 2017 21:46

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. 

Komutanlara MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar bölgede bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile bölgede bulunan birliklerin komutanlarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda faaliyetlerin planlandığı şekilde icrasına devam edildiği belirtildi.

Orgeneral Akar'a söz konusu çalışma ve ziyaretlerinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.

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