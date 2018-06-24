Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar başkentte oy kullandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay 2\'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Çankaya İlkokulu\'nda oy kullandı.

Ankara\'daki Çankaya İlkokulu\'na eşi Şule Akar ile birlikte sivil plakalı araçla gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 1157 No’lu sandığın olduğu sınıfa girdi. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Orgeneral Akar ile eşi, kimliklerini görevlilere verdi. Daha sonra oylarını kullanan Akar ve eşi okuldan ayrıldı. Orgeneral Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçimin, Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Genelkurmay 2\'nci Başkanı Orgeneral Dündar da sivil plakalı araçla oyunu kullanmak üzere Çankaya İlkokulu\'na geldi. Orgeneral Dündar, 1157 No\'lu sandıkta oy kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Sivil plakalı araçla oy kullanacağı okula gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve eşi Demet Güler ise 1156 No’lu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını veren Orgeneral Güler ve eşi, daha sonra kabinlere girerek, oylarını kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık görevlilerine teşekkür eden Orgeneral Güler ve eşi, okuldan ayrıldı.



FOTOĞRAFLI