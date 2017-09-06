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Genelkurmay Başkanı Akar Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kuvvet Komutanları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti

06 Eylül 2017 21:39

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kuvvet Komutanları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak\'ı ziyaret etti. Orgeneral Akar Valilik çıkışında, dün akşam Eskişehir\'de oynanan maçta Hırvatistan\'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı\'na verdikleri destekten dolayı Eskişehirlilere teşekkür etti.
Askeri birliklerde incelemede bulunmak üzere Eskişehir\'e gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Akar ile yanındaki Kuvvet Komutanları, Vilayet binası önünde Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından karşılandı. 
Orgeneral Akar, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile makamında bir süre sohbet etti. Akar, Valilik çıkışında makam aracına binerken gazetecilere, \"Milli takıma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim\" dedi. Akar daha sonra gazetecilere el salladı.

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