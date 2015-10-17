Genelkurmay Başkanı Akar: Teröristlere ağır zayiat verildi, bu mücadelede sonuna kadar gidilecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, PKK'ya yöneli operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Akar, "Hem Irak'ın kuzeyinde hem yurt içindeki faaliyetlerde çok ciddi oranda silah ve mühimmat depoları, barınma alanları, sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiş ve teröristlere ağır zayiat verdirilmiştir, verdirilmeye de devam edilmektedir" dedi. "Bu mücadelede sonuna kadar gidilecektir" diyen Akar, "Tek pilottan, tek erden en üst düzeydeki komutana kadar bütün arkadaşlarımız sivillere zarar vermeme konusunda çok büyük dikkat, çok büyük hassasiyet göstermektedir" ifadesini kullandı.

Akar, "Ateş Serbest 2015" tatbikatının başarıyla tamamlanmasının ardından faaliyete katılan TSK personeline seslendi.



"Türk Silahlı Kuvvetleri, yasal mevzuat çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk milletine yönelik her türlü terör örgütü ile mücadele etme azim ve kararlılığını sürdürmektedir" ifadesini kullanan Orgeneral Akar, terörle mücadelenin Türk Silahı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarınca başarılı bir şekilde devam ettirildiğini belirtti.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Hem Irak'ın kuzeyinde hem yurt içindeki faaliyetlerde çok ciddi oranda silah ve mühimmat depoları, barınma alanları, sığınakları imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiş ve teröristlere ağır zayiat verdirilmiştir, verdirilmeye de devam edilmektedir. Bu mücadelede sonuna kadar gidilecektir. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği tam olarak sağlanacak ve herkes rahat ve huzur içinde, bir bütün halinde hayatını sürdürecek" diye konuştu.



"Onların kanları yerde kalmadı, kalmayacak"



Hudut güvenliği çalışmalarının da büyük kahramanlık hikayeleri çerçevesinde başarıyla devam ettiğini vurgulayan Orgeneral Akar, terörle mücadele faaliyetleri sırasında şehit ve gazi olanların bulunduğunu anımsattı. Kahraman şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Orgeneral Akar, bu mücadelede yaralanan kahraman gazilere de acil şifa dileklerini iletti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"O da nedir? Kahraman silah arkadaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve sivil hedeflere, vatandaşlarımıza zarar vermeme konusundaki özen ve hassasiyettir. Bu insani duygular nedeniyle, hukuki zeminde kalmak arzusu ve düşüncesiyle insana, insan canına verilen değer nedeniyle operasyonlar esnasında büyük bir dikkat, özen ve hassasiyet gösterilmektedir. Bütün arkadaşlarımız, tek pilottan, tek erden, en üst düzeydeki komutana kadar bütün arkadaşlarımız sivillere zarar vermeme konusunda çok büyük dikkat, çok büyük hassasiyet göstermektedir."



Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Ateş Serbest-2015" tatbikatının Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı Seçkin Gözlemci Günü", Polatlı'nın Acıkır mevkisindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda dün yapılmıştı.