Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'nı yerinde izlemek ve bilgi almak için Suriye sınırına gitti.

Orgeneral Akar ve beraberindekiler, devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nı izleyip harekatla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Bölgedeki askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığı bilgisini verdi.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlenen "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bugün (21 Ocak 2017) saat 11:05'de kara harekâtına başladı. Türkiye'den özel kuvvetler ve komandolar iki noktadan sınırı geçti. 17 tuzaklı mayın bölgesinin temizlendiği bildirilen harekâtta, Şengal köyü de YPG'den alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abonelerine servis ettiği haberde "TSK, ÖSO'yla birlikte Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti" bilgisine yer verildi. Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır'dan ve Konya'dan savaş uçaklarının havalandığını duyurdu.

"153 hedef ateş altına alındı"

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, PKK, PYD ve IŞİD tarafından sığınak, barınak, mühimmat deposu olarak kullanıldığı ifade edilen 153 hedefin ateş altına alındığı duyuruldu; harekâtın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.