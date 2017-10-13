Genelkurmay Başkanı Akar, sınırda inceleme yaptı

Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki hudut karakollarında inceleme yaptı.

Askeri ciplerle Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile beraberindeki heyet, sınır bölgesine geçiş yaptı. Akar ve komutanlar, Suriye\'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ait unsurların çalışması hakkında bilgi aldı. Akar\'a, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de eşlik etti.