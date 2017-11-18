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Genelkurmay Başkanı Akar Nato Genel Sekreti ile görüştü

ANKARA, (DHA) GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Halifax'ta görüştü

18 Kasım 2017 01:29

ANKARA, (DHA) GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Halifax\'ta görüştü. NATO Genel Sekreterinin, NATO Müşterek Harp Merkezi\'nde Gazi Mustafa Kemal Atatük ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren olayla ilgili özür dilediği belirtildi.

Yapılan açıklamada \'\'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17 Kasım 2017 tarihinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Halifax, Kanada’da bir görüşme gerçekleştirmiştir.

NATO Genel Sekreterinin talebi üzerine yapılan görüşmede, Genel Sekreter, NATO Tatbikatında yaşanan olaydan dolayı NATO adına özür dilemiştir.

Konu ile ilgili olarak Norveç’te bir idari soruşturma başlatıldığını ifade eden Genel Sekreter, ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da özürlerinin iletilmesini talep etmiştir.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından, başlatılan idari soruşturmanın sadece olaydan sorumlu kişiler ile sınırlı kalmayıp, etraflı bir soruşturma yapılması ve bazı kişilerin kendi amaçları için NATO’yu araç olarak kullanmasına ve ittifakın işbirliği ve dayanışmasına zarar vermesine müsaade edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir\'\' ifadeleri yer aldı.

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