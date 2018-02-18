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Genelkurmay Başkanı Akar: Harekât başarılı şekilde devam ediyor, siviller konusunda hassasiyet gösteriliyor

"Tüm faaliyetler silahlı çatışma hukukuna uygun"

18 Şubat 2018 22:15

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kilis ve Hatay üzerinde helikopterle dolaşıp, harekatın son durumuna ilişkin bölgedeki komutanlardan bilgi aldı. Akar TSK'nın Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği ve 30. gününde devam eden harekâta ilişkin olarak, "Afrin Harekâtı başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi.

TSK tarafından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınır hatında açıklamalarda bulundu. Akar, "Afrin Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Akar, "Afrin Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Siviller konusunda her türlü hassasiyet gösteriliyor. Tüm faaliyetler silahlı çatışma hukukuna uygun" ifadesini kullandı.

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