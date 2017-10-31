T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Akar Diyarbakır'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu

Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Diyarbakır'a gitti

31 Ekim 2017 16:09

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Diyarbakır'a gitti.

Kentteki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu da ziyaret etti.

Orgeneral Akar'a, denetleme ve incelemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eşlik ediyor.

ETİKETLER

Hulusi AkarGenelkurmay BaşkanıDiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24