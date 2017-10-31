Genelkurmay Başkanı Akar Diyarbakır'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Diyarbakır'a gitti.



Kentteki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu da ziyaret etti.



Orgeneral Akar'a, denetleme ve incelemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eşlik ediyor.