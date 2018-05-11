Genelkurmay Başkanı Akar, Akın Öztürk'ün telefonlarına cevap vermemiş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay’ın işgaline ilişkin olarak gürülen davada, sanıklarda elde edilen dijital materyallerin incelemesine ilişkin raporlarda, darbenin askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün 15 Temmuz gecesi dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'i aradığı, 16 Temmuz’da darbe girişiminin ardından da saat 18.11, 18.32, 19.19’da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 3 kez aradığı, ancak telefonun açılmadığı belirtildi.

Hürriyet'ten Mesut Benli'nin haberine göre, Öztürk’ün ‘kendisi ya da emir subayı tarafından kullanıldığı anlaşılan cep telefonuna ait gelen-giden’ aramaları liste olarak dosyaya konuldu.

Öztürk’ün, darbe girişiminin başladığı saatlerde saat 22.57’de dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’i aradığı, telefonuna cevap verilmediği görülüyor. Öztürk, aynı gün saat 23.19’da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile 22 saniye süren bir görüşme yapıyor.



Öztürk, 15 Temmuz günü saat 23.53’te darbenin harekât merkezi Akıncı Hava Üssü’nün o dönemki komutanı Hakan Evrim ile 20 saniye görüşüyor. 14-15 Temmuz günlerinde Akar ile bir telefon görüşmesi olmayan Akın Öztürk’ün, 16 Temmuz’da darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra saat 18.11, 18.32, 19.19’da Akar’ı 3 kez aradığı, ancak telefonun açılmadığı anlaşılıyor. İncelemelerde Sanık Okan Kocakurt’un darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan Süleyman Özkaynakçı ile e-mail yazışmaları ve Cumhurbaşkanı’na suikast sanığı Ali Aktürk ile SMS yazışmaları da saptandı.