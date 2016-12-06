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Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile İncirlik'te görüştü

Dunford ABD personelinin Noel’ini kutlamak için İncirlik’te bulunuyor

06 Aralık 2016 12:59

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı ile dün bölgede bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Adana’ya geldi. Akar burada ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre Orgeneral Akar ilk olarak 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı/İncirlik’te incelemelerde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü

Ardından ABD personelinin Noel’ini kutlamak için İncirlik’te bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

Hulusi Akar, İncirlik'ten ayrıldıktan sonra da  Adana Valiliğini ziyaret edip, ardından 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

 

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