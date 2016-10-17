Genelkurmay Başkanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede Musul harekâtı da gündeme gelmiş ve Musul harekatında sivillerin zarar görmemesi konusu özellikle vurgulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'ye gitti IŞİD ile mücadele eden koalisyon ülkelerinin genelkurmay başkanları toplantısı için Washington'da bulunan Orgeneral Akar, ABD'li mevkidaşı General Dunford ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında Orgeneral Akar'ı ziyaret eden Dunford ile Akar arasındaki görüşme iki saate yakın sürdü. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'ndan, iki ülke genelkurmay başkanlarının görüşmesinde Suriye ve Irak'ta devam eden harekatlar konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduğu açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Irak'ta kısa süre içinde başlaması beklenen Musul operasyonun da ele aldığı belirtilerek, "Görüşmede Musul harekatı da gündeme gelmiş ve Musul harekatında sivillerin zarar görmemesi konusu özellikle vurgulanmıştır" ifadesi kullanıldı.