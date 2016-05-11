Genelkurmay Başkanı Akar: 2013'ten bu yana 1300 DEAŞ militanı öldürüldü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 2013’ten bu yana Suriye ve Irak’ta TSK tarafından yaklaşık bin 300 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz DEAŞ’ı terör örgütü olarak görmekteyiz" diyen Akar, "2013’te bu tanımlama yapılmıştır ve o günden beri de bu örgüte karşı terörist muamelesi yapmaktayız" ifadesini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 22 Temmuz 2015'te yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'i 10 Ekim 2013 tarihinden itibaren terör örgütü olarak ilan ettiğini açıklamıştı.

10. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı’nda konuşan Hulusi Akar'ın açıklamaları özetle şöyle:

“Terörle mücadele harekatı, yurt içinde ve yurt dışında, asker polis ve köy korucularımız tarafından, omuz omuza ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu yöndeki gayretlerimiz teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bunu da en az zayiatla ve masum insanlara zarar vermeden yapmaya çalışmaktayız. Operasyonlar mümkün olan en az zayiatla ve mümkün olduğu kadar da hiçbir şekilde hiçbir masum halka, vatandaşımıza zarar gelmeden yapılmaya çalışılmaktadır. Bu vesileyle terörle mücadelede şehit olan kahraman asker, polis ve köy korucularımızı ve menfur terörist saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

"Suriye bataklığa dönüşmüş durumda"

Suriye’deki krizin, 2. Dünya Harbinden bu yana dünyanın en büyük insani krizi olma niteliğini taşıdığını söyleyen Orgeneral Hulusi Akar, ” Bu kriz, 500 binden fazla insanın yaşamına mal olmuş ve Milyonlarcasının da evlerini terk etmelerine sebep olmuştur. Maalesef Suriye şimdi bir bataklığa dönüşmüş durumdadır. Bu krizin doğal olarak Suriye’nin komşularından başlayarak, bütün dünyaya yansıyan etkileri vardır. Yaklaşık 5 milyon Suriyeli, Suriye toprakları dışında, çoğunluklada komşu ülkelerde yaşamaktadır. Bunlardan 3 milyon civarında Suriyeli, Türkiye’de misafir edilmektedir. Bu rakam tek bir ülkede bulunan en yüksek mülteci sayısıdır. Şu ana kadar mülteciler için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, kendi milli bütçemizden 10 milyar dolar civarında bir harcama yapılmıştır. Bütün bu zorluklara rağmen Ankara bütün mültecilere açık kapı politikası uygulamaya devam etmektedir.

"2013'ten bu yana 1300 IŞİD militanı öldürüldü"

Hiçbir gerekçe ile hiçbir terörist hareket meşru gösterilemez, meşruiyet kazandırılamaz. Bizler teröre karşı birlikte savaşmalıyız. Ankara, PKK terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. PYD/YPG PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Bu iki örgütün birbiriyle irtibatı ve işbirliği apaçık ortadadır. Bu durum dünyanın büyük bir çoğunluğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınmaktadır. PKK bir taraftan masum insanları öldürürken, diğer taraftan da uluslararası kamuoyunda meşruiyet kazanma gayreti içerisinde bulunmaktadır. Benzer şekilde DEAŞ da özellikle bölgemize genel olarak ise dünyaya tehdit teşkil eden en barbar terör örgütlerinden biridir. Bu örgütün hiçbir şekilde İslam’ı ve Müslümanları temsil etmesi söz konusu değildir. Önemli şehirlerimize yönelen kanlı intihar saldırılarının yanı sıra son zamanlarda sınırdaki ilimiz Kilis, DEAŞ tarafından hedef alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz DEAŞ’ı terör örgütü olarak görmekteyiz. 2013’te bu tanımlama yapılmıştır ve o günden beri de bu örgüte karşı terörist muamelesi yapmaktayız. Bugüne kadar Suriye ve Irak’ta TSK tarafından yaklaşık 1300 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda silah, roket, mevzi, araç ve bina imha edilmiştir.