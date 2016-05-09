Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nazi benzetmesi yaptı, Netanyahu tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi Soykımını Anma Günü öncesi yaptığı bir konuşması nedeniyle Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yair Golan'a tepki gösterdi. Tümgeneral Yair Golan Çarşamba günü yaptığı konuşmada, "Günümüzde İsrail toplumunda, 1930'lı yıllarda Nazi Almanyası'nda yaşanan mide bulandırıcı süreci andıran işaretler var" demişti. Binyamin Netanyahu ise Golan'ın bu sözlerinin "şoke edici" olduğunu söyledi.

Netanyahu, Golan'ın "yanlış ve kabul edilemez" olarak nitelendirdiği sözleri nedeniyle Yahudi Soykımı'nı ucuzlattığını, İsrail'e de zarar verdiğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon ise Golan'a güveninin tam olduğunu açıkladı. Ancak Yalon'un bu sözlerine karşın İsrail'de Golan'ın görevden alınmasını isteyenlerin sayısı artıyor.

Sekiz ayda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail vatandaşı Arapların ve Filistinlilerin son sekiz ayda düzenlediği çeşitli saldırılarda 29 İsrailli öldü. Aynı dönemde 200'den fazla Filistinli de öldürüldü. İsrail bu Filistinlilerin çoğunun saldırganlar olduğunu savunuyor. İsrail hükümetinin saldırılara tepkisi, ülkede kamuoyunda tartışma konusu.

Mart ayında bir İsrail askeri, yaralı bir Filsitinliyi öldürürken görüntülenmiş ve "kasıtsız adam öldürmekle" suçlanmıştı.

Savunma Bakanı Moşe Yalon, İsrail kamuoyunda bazı çevrelerin sempati ile baktığı askerin yargılanmasına destek vermişti. İsrail'in Beerşeba kentinde de Ekim ayında, Arap militan olduğu sanılan Eritreli bir göçmen, öfkeli bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.