-GENELKURMAY BAŞKAN VEKİLİ ÖZEL'İN ÖZ GEÇMİŞİ ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkan Vekilliğine atanan Orgeneral Necdet Özel, Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürütüyordu. Orgeneral Necdet Özel'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Başbakanlık onayıyla Genelkurmay Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Orgeneral Özel, 1950'de Ankara'da doğdu. 1969'da Kara Harp Okulundan, 1970'de Piyade Okulundan mezun olan Özel, 1978'e kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1980'de Kara Harp Akademisinden mezun olan Özel, kurmay subay olarak sırasıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahında Harekat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Şube Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı, 17. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü. Özel, 1995 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti ve bu rütbede 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanlığı yaptı ve 1999 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile Kara Harp Akademisi Komutanlığı yapan ve 2003 yılında Korgeneralliğe terfi eden Özel, korgeneral rütbesi ile de 7. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007 yılında orgeneralliğe terfi eden Özel, 2007-2008 yılları arasında Ege Ordu Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında 2. Ordu Komutanlığı ve 4 Ağustos 2010 tarihinden itibaren de Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Kırgızistan Kahraman Madalyası, Romanya Askeri Yüksek Liyakat Madalyası ve Moğolistan Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan Orgeneral Necdet Özel, Kamuran Özel ile evli ve bir çocuk babası.