Genelkurmay Başbuğ için tweet attı!





Ahmet Küçük - T24



Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “terör örgütü kurma” suçuyla tutuklanmasının hemen ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sosyal paylaşım sitesi twitter’da sembolik bir mesaj yayımladı. TSK tutuklama kararının ardından Başbuğ’un, Genelkurmay sitesinde kayıtlı hayat hikâyesini twitter’da link verdi. Başbuğ da perşembe gecesi tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklanmıştır. Takdir yüce Türk milletinindir” dedi.











"İnternet Andıcı" davası kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandı. "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, cebir kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görev yapmasını kısmen veya tamamen engel olmaya çalışmak" iddiasıyla suçlanan Başbuğ, cumhuriyet tarihinde sivil bir mahkeme tarafından tutuklanan ilk Genelkurmay Başkanı oldu.





TSK’nın twitter hesabından Başbuğ’un özgeçmişi





Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasının ardından, TSK’nın “TSK Bilgi Notu” başlıklı twitter’daki hesabına herhangi bir yorum yapılmadan sembolik bir mesaj düşüldü.





TSK’nın twitter hesabında “26'ncı Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker BAŞBUĞ” şeklinde yayınlanan Başbuğ’un özgeçmişi şöyle:



26'ncı Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker BAŞBUĞ





Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26'ncı Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İlker BAŞBUĞ, 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğmuş, 1962 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.



1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral BAŞBUĞ, 1973 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığında Karargâh Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Belçika / Brüksel'de NATO Uluslararası Askerî Karargâhında Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51'inci Piyade Tümeni 247'nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.



İngiltere Kara Harp Akademisi ve NATO Savunma Kolejini de bitiren Orgeneral İlker BAŞBUĞ, 1989 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Belçika / Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında (SHAPE) Lojistik ve Enf. Daire Başkanlığı ile 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1993 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Belçika / Mons'ta Millî Askerî Temsil Heyeti (NMR) Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1997 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2'nci Kolordu Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2’nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.



Orgeneral BAŞBUĞ; TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı, TSK Şeref Madalyası, Gambiya Özel Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Arnavutluk Altın Kartal Madalyası ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir.





Bayan Sevil BAŞBUĞ ile evli olan Orgeneral İlker BAŞBUĞ'un 2 çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.





