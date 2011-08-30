-Genelkurmay: Bahsi geçen personel Er Cüneyt Kızılarslan ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'in ses kaydında bahsi geçen personelin 27 Aralık 2010 tarihinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında meydana gelen ve dost ateşi sonucunda şehit olan Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili 25 Ağustos 2011 tarihli Taraf gazetesinde ''O Asker Benim Oğlum'' başlıklı haber yer aldığı hatırlatıldı. Haberde, ses kaydında ''eğitim zafiyeti nedeniyle terörist diye masum erimizi kendimiz alnından vurduk'' açıklamasına konu olan askerin Murat Oktay Can olduğu iddiasına yer verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Tunceli İl Jandarma Alay Komutanlığı Sarıtaş Jandarma Karakolu harekat kontrolünde görevli Piyade Er Murat Oktay Can, 5 Ekim 2009 tarihinde saat 18.55 sularında nöbet tuttuğu esnada kendisine ait G-3 piyade tüfeğiyle kafasına ateş ederek intihar etmiştir. Konu hakkında 8'inci Kolordu Askeri Savcılığı tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilmiş ve intihar olarak kabul edilmiştir.'' -''Askeri savcılık olaya derhal el koydu''- Açıklamada, ses kaydında bahsi geçen personelin ise, 27 Aralık 2010 tarihinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında meydana gelen ve dost ateşi sonucunda şehit olan Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı baraj Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli personel, baraj koruma mevziinde 27 Aralık 2010 tarihinde saat 21.30 sularında gözetleme yaptıkları istikamette görüntü almış, olayın kendisine rapor edilmesi üzerine nöbetçi jandarma uzman çavuş, etrafı gözetlemiş ve anılan istikamete doğru iki el keşif atışı yapmıştır. Keşif atışı üzerine diğer mevzilerde bulunan nöbetçiler de saldırı var düşüncesiyle görüntü alınan bölgeye ateş etmişlerdir. Ateşin kesilmesini müteakip yapılan kontrolde Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan başından vurulmuş şekilde bulunmuştur. 2'nci Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı olaya derhal el koymuş, Askeri Savcılığın 7 Mart 2011 tarih ve 2011/71-40 sayılı iddianamesi kapsamında, bir jandarma er hakkında 'silahı cephanesi hakkında dikkatsizlik ve nizamlara, emirlere, talimatlara riayetsizlik dolayısıyla başkasının ölmesine sebep olmak' suçundan Askeri Ceza Kanunu 16 ve TCK 85-1 maddeleri uyarınca, olay bölgesinde nöbetçi olan jandarma uzman çavuş hakkında ise 'ihmal suretiyle görevini kötüye kullanmak' suçundan Askeri Ceza Kanunu 144 ve TCK 257-2 maddeleri uyarınca kamu davası açılmış olup 4 Ekim 2011 tarihinde duruşması görülecektir.''