Genelkurmay: Bahsi geçen personel Er Cüneyt Kızılarslan

T24

'Askeri savcılık olaya derhal el koydu'



Aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili 25 Ağustos 2011 tarihli Taraf gazetesinde ''O Asker Benim Oğlum'' başlıklı haber yer aldığı hatırlatıldı. Haberde, ses kaydında ''eğitim zafiyeti nedeniyle terörist diye masum erimizi kendimiz alnından vurduk'' açıklamasına konu olan askerin Murat Oktay Can olduğu iddiasına yer verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:''Tunceli İl Jandarma Alay Komutanlığı Sarıtaş Jandarma Karakolu harekat kontrolünde görevli Piyade Er Murat Oktay Can, 5 Ekim 2009 tarihinde saat 18.55 sularında nöbet tuttuğu esnada kendisine ait G-3 piyade tüfeğiyle kafasına ateş ederek intihar etmiştir.Konu hakkında 8'inci Kolordu Askeri Savcılığı tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilmiş ve intihar olarak kabul edilmiştir.''Açıklamada, ses kaydında bahsi geçen personelin ise, 27 Aralık 2010 tarihinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında meydana gelen ve dost ateşi sonucunda şehit olan Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:''Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı baraj Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli personel, baraj koruma mevziinde 27 Aralık 2010 tarihinde saat 21.30 sularında gözetleme yaptıkları istikamette görüntü almış, olayın kendisine rapor edilmesi üzerine nöbetçi jandarma uzman çavuş, etrafı gözetlemiş ve anılan istikamete doğru iki el keşif atışı yapmıştır. Keşif atışı üzerine diğer mevzilerde bulunan nöbetçiler de saldırı var düşüncesiyle görüntü alınan bölgeye ateş etmişlerdir. Ateşin kesilmesini müteakip yapılan kontrolde Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan başından vurulmuş şekilde bulunmuştur.2'nci Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı olaya derhal el koymuş, Askeri Savcılığın 7 Mart 2011 tarih ve 2011/71-40 sayılı iddianamesi kapsamında, bir jandarma er hakkında 'silahı cephanesi hakkında dikkatsizlik ve nizamlara, emirlere, talimatlara riayetsizlik dolayısıyla başkasının ölmesine sebep olmak' suçundan Askeri Ceza Kanunu 16 ve TCK 85-1 maddeleri uyarınca, olay bölgesinde nöbetçi olan jandarma uzman çavuş hakkında ise 'ihmal suretiyle görevini kötüye kullanmak' suçundan Askeri Ceza Kanunu 144 ve TCK 257-2 maddeleri uyarınca kamu davası açılmış olup 4 Ekim 2011 tarihinde duruşması görülecektir.''Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in ses kaydında ''terörist diye masum erimizi kendimiz alnından vurduk'' dediği Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan'ın ailesi, oğullarının ölümünde sorumluluğu bulunanların en kısa sürede cezalandırılmasını istedi.Kozan ilçesinin Güneri köyünde yaşayan şehit erin annesi Kadem Kızılarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının ölümüyle yaşadıkları acıyı ancak kendilerinin bilebileceğini söyledi. Oğlunun nasıl öldüğünü herkesin bildiğini, bundan sonra ne söyleseler boş olduğunu dile getiren Anne Kızılarslan, ''Ben oğlumu eve geri tabutla dönsün diye askere göndermedim'' dedi.Şehidin ağabeyi Cumali Kızılarslan ise, kardeşinin ölümünde sorumluluğu bulunanların en kısa sürece cezalandırılmasını beklediğini belirterek, ''Uzman çavuş görüntü almış ve görüntü aldığı yere ateş etmiş, daha sonra askerler de ateş açıyor. Ben de doğuda askerlik yaptım, başlarındaki komutan emir vermeden neden ateş açılmış. Arkadaşını vuran asker nasıl terörle, teröristle mücadele edecek? Bu saatten sonra ne değişir bilmiyorum'' diye konuştu.Baba Halil Kızılarslan ise oğlunun ölümüyle ilgili yasal sürecin devam ettiğini, devletin olaydan sorumlu olanlara hak ettiği cezayı vereceğine inandıklarını, bu nedenle avukat dahi tutmadıklarını söyledi.Şehit erin ağabeyi Mehmet Akif Kızılarslan da, kardeşinin ölümüyle ilgili yargılananların hak ettikleri cezayı almamaları durumunda, AİHM'e kadar gideceğini belirterek, ''Biz medyada yayınlanan haberleri okumadık. Kardeşim şehit olduğundan beri 8 aydır televizyon izlemiyoruz. Yargı sürecini takip ediyoruz, tamamlanmasını bekliyoruz'' dedi.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Baraj Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında 27 Aralık 2010'da açılan ateş sonucu Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan başından vurularak şehit olmuş, şehit er Adana'da düzenlenen törenin ardından Kozan'da toprağa verilmişti.