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Genelkurmay: Astsubaylar için çalışıyoruz

Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaparak astsubayların özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda bilgi verdi

14 Mayıs 2012 21:22

Genelkurmay Başkanlığı, uzman çavuş ve onbaşıların ardından astsubayların özlük haklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada hem yapılanlar hem de planlar anlatıldı.

Açıklamada terörle mücadelede aynı görevi yapan personele statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda tazminat yapıldığı belirtildi.

Astsubaylara, subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verildiği vurgulanan açıklamada yurt dışı görev kadroları ile kurs kontenjanlarının da artırıldığı belirtildi.

 

Astsubaylarla ilgili diğer çalışmalar şöyle sıralandı:

 

- Sicil verme yetkileri artırılmıştır.

 
- Subaylara verilen üst düzey karargâh eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır.
 
- Astsubaylıktan subaylığa geçişte % 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren % 25’e çıkarılmıştır.
 
Genelkurmay Başkanlığı bunlara ek olarak hükümete şu tekliflerin yapıldığını duyurdu:
 
- Astsubayların 1’nci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması,
 
- Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL),
 
- Hâlen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi,
 
- Mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi,
 
- Astsubaylara verilebilenler de dâhil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması,
 
- Sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi.
 
Son olarak moral ve motivasyonu en üst düzeyde tutmak için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin titizlikle yapılmaya devam edeceği açıklandı.

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