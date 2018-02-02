Genelkurmay, "Askerlik süresi uzatıldı" iddiasını yalanladı

Genelkurmay Başkanlığı, "uzun dönem askerliğin 12 aydan 18 aya uzatıldığı" yolundaki iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddia yalanlandı. Yayımlanan "son dakika" haberinde imzası bulunan Hürriyet muhabiri Uğur Ergan, iddianın haber merkezine WhatsApp yoluyla ulaştığını söyledi.

Ergan'ın haberinde, askerlik süresinin 12 aydan 18 aya uzatıldığı, kısa dönem askerlikte ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği ileri sürülmüştü.

Haberde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından şu açıklamanın yapıldığı iddia edilmişti:

''Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu askerlik süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)

"Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

TSK'dan açıklama

Söz konusu haberin, çok sayıda internet sitesinde kendine yer bulmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir" dendi.

Olayın perde arkası

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan, olayın perde arkasını şöyle anlattı.

"Sabah saatlerinde bana da Genelkurmay’dan WhatsApp yoluyla Genelkurmay antetli yazı geldi. Ancak ne yazının üzerinde ne de daha sonra bunun sahte bir açıklama olduğuna dair uyarıcı herhangi bir ibare bana iletilmiş değildi. Hürriyet ile birlikte TRT ve bazı gazetelere de giden Genelkurmay Başkanlığı antetli yazıyla ilgili sahtedir uyarısı yer almadığı için haberin resmi bir açıklama olduğu değerlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri de benim WhatsApp ve e-mailime gönderildiğini söylemelerine rağmen uyarı yazısının gitmediğini doğruladı. Haber internet sitelerine ve TRT ekranlarına çıkınca Genelkurmay Başkanlığı söz konusu metnin sahte olduğunu acilen telefonla bildirip internetten kaldırılmasını istedi."