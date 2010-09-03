-GENELKURMAY: ASKERİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i ziyaretinde askeri ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Oramiral Mullen ve beraberindeki heyetin bugün saat 17.00'de Orgeneral Koşaner'i kutlama maksatlı ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, ''Ziyarette; iki ülke Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren askeri ve bölgesel konular ele alınmıştır'' denildi.