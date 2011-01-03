-GENELKURMAY: ASKERİ SAVCILIĞA DOSYA GÖNDERİLMEDİ ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, bazı askeri şahısların da karıştığı iddia edilen kaçakçılık olayına ilişkin ''Yapılan ilk incelemede, söz konusu haberde belirtildiği şekilde askeri savcılığa konuya ilişkin herhangi bir dosya gönderilmediği ve ifade alınması konusunda da bir talimat yazılmadığı tespit edilmiştir'' denildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, bir gazetede, bazı askeri şahısların da karıştığı iddia edilen kaçakçılık olayı ile habere yer verildiği anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yapılan ilk incelemede, söz konusu haberde belirtildiği şekilde askeri savcılığa konuya ilişkin herhangi bir dosya gönderilmediği ve ifade alınması konusunda da bir talimat yazılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca şu ana kadar, Genelkurmay Başkanlığına da herhangi bir bilgi veya belge intikal etmemiştir. Konu üzerindeki incelemeler devam etmekte olup, yeni bir bilgiye ulaşıldığı takdirde kamuoyuyla paylaşılacaktır.'' Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberde Ağrı'da düzenlenen kaçak sigara operasyonu kapsamında sınırdan giren kaçak sigaraları askeri araçla dağıtan biri tuğgeneral ikisi albay 27 muvazzafa soruşturma açıldığı, soruşturmayı yürüten savcılığın askeri savcılık ile temasa geçerek bilgilendirme yaptığı ileri sürülmüştü.