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F-16'lar PKK mevzilerini bombaladı

'Saat 15.10’da iki adet F-16 uçağı ile Karaçalı Tepe’deki terörist gruba hava harekâtı icra edilmiştir'

28 Temmuz 2015 20:39

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Karaçalı Tepe bölgesinde askere uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını, bunun üzerine de PKK mevzilerine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından 28 Temmuz 2015 saat 13.40 sıralarında sınır güvenliğini takviye eden Jandarma Özel Harekât Taburu unsurlarına Şırnak / Uludere / Karaçalı Tepe bölgesinden uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştır. 

"Gelişen bu durum üzerine, saat 15.10’da iki adet F-16 uçağı ile Düğün Dağı'nda tespit edilen iki adet Doçka mevzii ile bir adet havan mevziine, ayrıca Karaçalı Tepe’deki terörist gruba hava harekâtı icra edilmiştir. 

"Hedefler tam isabet ile vurulmuş, hasar-zayiat tespiti çalışması devam etmektedir."

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