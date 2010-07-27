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'Genelkurmay arkamızda durmadı, herkesi birbirine düşürdü'

Balyoz soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verdiği isimlerden emekli Korgeneral Engin Alan’ın eşi Nevin Alan yaşanan süreçle ilgili olarak Genelkurmay’ı eleştirdi.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - Balyoz soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verdiği isimlerden emekli Korgeneral Engin Alan’ın eşi Nevin Alan yaşanan süreçle ilgili olarak Genelkurmay’ı eleştirdi.

Bodrum’da ailesiyle tatil yapan Engin Alan, karar üzerine pazar gecesi karayoluyla İstanbul’a döndü. Engin Alan’ın eşi Nevin Alan, yaşananlara tepki göstererek şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi personeli olan muvazzaf ve emekli generallere darbe yaptı. Onların arkasında durmadı. Herkesi de birbirine düşürdü. Yaşanan hukuksuzluklara hiçbir tepki göstermedi. Ses soluk çıkmıyor. Biz isterdik ki onlardan bir tepki gelsin, bizi arayıp sorsunlar ama böyle bir şey olmadı. Darbeyi bize yapmış oldular”

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