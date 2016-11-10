Genelkurmay Anıtkabir'deki 10 Kasım etkinliğini iptal etti

Genelkurmay Başkanlığı, bugün düzenlenmesi planlanan Anıtkabir'deki 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yer alan kısa açıklamada "Anıtkabir Komutanlığında 10 Kasım 2016 tarihinde saat 15.00'te yapılması planlanan 'Ata'nın Huzurunda Ordu Millet El Ele' temalı faaliyet iptal edilmiştir" dendi.

Etkinliğin neden iptal edildiğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Sabah saatlerinde Anıtkabir'de düzenlenen resmi anma törenine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Tören öncesinde Anıtkabir girişinde geniş güvenlik önlemleri alınmış, törene katılan subaylar elektronik kimlik okuma cihazlarıyla kontrol edilmişti.