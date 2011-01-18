Genelkurmay Aktütün'deki kayıtdışı silahları doğruladı

T24- Şemdinli Aktütün'de Jandarma Bölük Komutanlığı yanında bir hurda deposunda kayıtdışı silah, mühimmat ve patlayıcı madde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı bilgiyi doğruladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada “Bahsi geçen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmaya devam edildiği" belirtildi.



Genelkurmay Başkanlığı, bugünkü Sabah gazetesinde, "Faili meçhul cephanelik! Aktütün’de Jandarma Karargahının hemen yanındaki hurda deposunda çok sayıda silah ve patlayıcı bulundu" haberiyle ilgili açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklamada, 19 Ekim 2010’da 21. Jandarma Sınır Tugayı 1. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı, Durak 1. Jandarma Sınır Bölüğü Komutanlığı hizmet binasının güneyindeki hurdalık depoda, envanter dışı silah, mühimmat ve patlayıcı (8 adet kaleşnikof tüfek, 3 adet 7,92 mm. İran yapımı mauser, 1 adet roketatar, 2 adet kaleşnikof kasaturası, 26 adet kaleşnikof şarjörü, 65 adet kaleşnikof fişeği, 55 adet mausere ait fişek ve 273 adet dinamit lokumu) bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Bilahare, Jandarma Asayiş Korgeneral Komutanının emri ile idari tahkikat heyeti oluşturulmuştur. İdari Tahkikat Heyetinin incelemesi 21 Ekim 2010 tarihinde tamamlanmıştır. 25 Ekim 2010 tarihinde ise askeri savcılık tarafından adli soruşturmaya başlanılmıştır. Askeri savcının talimatıyla, gerekli önlemler alınarak bulunan malzemeler muhafaza altına alınmış, 273 adet dinamit lokumu ise yapılan incelemeyi müteakip, tehlike arz etmesi nedeniyle imha edilmiştir. Soruşturma kapsamında, halen bahsi geçen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırılması yapılmakta olup, soruşturma devam etmektedir."



Faili meçhul cinayetlerde kullanıldı



Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

19 Ekim 2010'da Bölük Komutanlığı'nın emriyle karargah binasının hemen altında yer alan ve askeri bölge dışında bulunan hurdalık binasında yapılan aramada gizli bir cephanelik ortaya çıktı. Olaydan bir gün sonra 20 Ekim 2010'da da 21'nci Sınır Tugay Komutanlığı İdari Tahkikat Heyeti ayrıntılı bir inceleme yaptı. Heyet, birliğin tel örgülerinin 10 metre güneyinde 5x10 metre büyüklüğünde tek katlı, üzeri sac ile kapatılmış, hurda deposu olarak tabir edilen eski bir bina içerisinde silah, mühimmat ve patlayıcı maddenin bulunduğunu tespit etti. İlk inceleme sonrasında bazı silahların TSK envanterinde olmadığı, mühimmatların ise TSK envanterine hiçbir zaman girmediği belirlendi.



Soruşturma genişleyecek



Hurdalıktaki cephanelik ile ilgili olarak Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı, geniş bir soruşturma başlattı. Soruşturma, hurdalıktaki cephaneliğin kimler tarafından oluşturulduğu ve buradaki silahların nerelerde kullanılmış olabileceği üzerine yoğunlaştı. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde baraka cephaneliğin bulunduğu bölgenin sorumlusu eski 21'nci Jandarma Sınır Tugay Komutan Yardımcısı Albay Bedri Dursun'un da aralarında bulunduğu bazı subayların ifadesine başvurulacağı belirtildi.



Bu arada Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Albay Şahin Polat'ın askeri savcıdan önce cephaneliğe giriş izni vermesi ve silahların bölük deposuna koydurmasının sıkıntıya neden olduğu belirtildi. Soruşturma sırasında ortaya çıkan bazı bilgiler herkesi şaşırttı. Silah ve mühimmatların bölgedeki bazı faili meçhul olaylarda kullanıldığına ilişkin verilere ulaşıldı. Hurdalıkta çıkan silahlarla 16 Şubat 2010 tarihinde Şemdinli Ortaklar Muhtarı Kemal İnan'ın işyerine yönelik saldırıda kullanıldığı tespiti yapıldı. Kemal İnan'ın işyerine yönelik saldırının ise adı geçen kişinin bölgede bazı devlet görevlilerinin de işin içinde olduğu kaçakçılık olayını bildiği için gözdağı amaçlı olduğu tespiti yapılıyor.



Koşaner ve özel takipçi



Aktütün yakınlarında ortaya çıkarılan cephanelik, Karargah'ta şaşkınlığa neden oldu. Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in askeri savcılık tarafından yürütülen soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi. Org. Özel'in olayın içinde bazı subayların bulunduğuna ilişkin bilgi üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş'a "gereken yapılsın" emrini verdiği bildirildi.