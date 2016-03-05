Genelkurmay Adli Müşaviri görevden alındı

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın imzasıyla görevinden alındı.

NTV'nin haberine göre, bir süre önce izne ayrılan Köse'yle ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Genelkurmay Adli Müşaviri Köse, bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın imzasıyla görevinden alınarak pasif bir göreve atandı.

Albay Muharrem Köse'nin yerine henüz bir atama yapılmadı. İzmir'deki casusluk davası sanıklarıyla 28 Şubat sanıklarından bazıları Albay Köse hakkında, mahkemelere gönderdiği belgelerle dava süresini uzattığı ve tutukluluklara yol açtığı gerkekçesiyle suç duyurusunda bulunmuşlardı.