Genelkurmay açıkladı; TSK'ya ilk drone'lu saldırı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonunun 35ç gününde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in insansız hava aracı drone ile yaptığı saldırıda 3 askerin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Operasyonda ilk kez milli bomba HGK-1'in de kullanıldığı belirtildi.

IŞİD'in ilk defa insansız hava aracı ile yaptığı saldırı ve operasyona dair gelişmeler için TSK'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

27 Eylül 2016 günü saat 18.00’e kadar meydana gelen gelişmeler:

Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametindeki ileri harekâtı saat 18.00 itibarıyla devam etmektedir.

Muhalifler tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatındaki Tall Ar meskûn mahallinde tekrar kontrol sağlanmış ve Vukuf güneyindeki hakim bölge (trafo merkezi) ele geçirilmiştir. Rai batısındaki Muraygil ve Mare kuzeyindeki Tulaylin meskûn mahallerinde kontrol sağlanmasına yönelik harekât devam etmektedir.

DEAŞ TÖ tarafından, Vukuf bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Dron’dan atılan bomba ile düzenlenen saldırı sonucu 3 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 30 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 57 adet FIRTINA atışı yapılmıştır. (Toplam: 1.337 hedefe 5.091 atım)

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Tall Ar, Amiriyah ve El Eyyubiyah’ta bulunan dört hedefe beş milli bombamız atılmış, komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan dört binada bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirilmiştir.