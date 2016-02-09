Genelkurmay: 752 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden operasyonda 1, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada Cizre ve Sur’daki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı sayısının 752 olduğu kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şırnak ve Diyarbakır’da yürütülen operasyonlarda Cizre’de 575, Sur’da da 177 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Genelkurmay internet sitesinde ’Önemli Yurtiçi Olaylar’ bölümünde yer alan 8 Şubat gününe ait bilgiler şöyle:

"*Şırnak / Cizre’de devam eden operasyonda; bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, iki bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanmış (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 575’tir.), dokuz Kaleşnikof piyade tüfeği, bir Kanas Keskin nişancı tüfeği, iki av tüfeği, 14 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, dokuz adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir Kanas Keskin nişancı tüfeği şarjörü, bir roketatar mühimmatı, dört Kanas Keskin nişancı tüfeği fişeği, 461 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 228 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 83 av tüfeği fişeği, altı el bombası, bir namlu uzatma aparatı, iki el yapımı patlayıcı, üç dizüstü bilgisayar, bir el telsizi, üç hücum yeleği, üç flash bellek, iki dürbün ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiş, beş adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

*Diyarbakır / Sur’da devam eden operasyonda; iki bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 177’dir.), 11 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

* Şırnak / Silopi’de bir bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanarak, gözaltına alınmıştır."