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Genelkurmay: 7 bin 78 terörist öldürüldü

Genelkurmay kaynakları 24 Temmuz 2015 tarihinden 23 Mayıs 2016'ya kadar, 7 bin 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

23 Mayıs 2016 21:11

Güvenlik güçlerinin 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana yurtiçinde ve yurtdışında PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonlarda toplam 7 bin 78 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, son 10 ay içinde yurtiçinde 2 bin 583’ü ölü, 109’u yaralı, 731’i yakalanarak, 214’ü de teslim olarak toplam 3 bin 637 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak’a düzenlediği hava harekatlarında 2 bin 366 terörist öldürüldü, 638 terörist yaralandı. Yurtdışında ise 437 terörist de kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu rakamlar dikkate alındığında yurtdışında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 3 bin 441 oldu.

 

483 şehit

 

10 ay içinde 296’sı TSK mensubu, 178’i polis, 9’u geçici köy korucusu olmak üzere şehit düşen güvenlik güçlerinin sayısı 483 oldu. Bin 568’i TSK mensubu, bin 257’si polis, 34’ü de geçici köy korucusu olmak üzere 2 bin 859 güvenlik gücü de yaralandı. 

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