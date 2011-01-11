-GENELKURMAY: 5 SUBAY ŞEHİT OLDU ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kara pilot subayının şehit olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki basın açıklamasında şöyle denildi: ''Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait, gece eğitimi için uçuşa çıkan UH-1 tipi bir helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara'nın Tuluntaş Köyü civarına düşmesi sonucu beş kara pilot subayımız şehit olmuştur. Kaza ile ilgili inceleme ve araştırma faaliyetleri devam etmektedir.''