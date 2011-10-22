-Genelkurmay: 49 terörist öldürüldü ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, son iki günde toplam 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Çukurca bölgesinde sürdürülen operasyonda, 20 Ekim 2011 saat 23.00 sıralarında tespit edilen 10-15 kişilik terörist gruba ve bugün 02.30-08.30 saatleri arasında Kazan Vadisi'nde tespit edilen 35 kişilik terörist gruba karşı önce topçu ve müteakiben Hava Kuvvetleri uçaklarıyla ateş açıldığı belirtildi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntülerinden tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bugün saat 15.00 sıralarında 35 teröristin cesedine ulaşılmıştır. Aynı saatlerde Kazan Vadisi/Cevizli bölgesinde ilk gün çıkan çatışmalarda öldüğü değerlendirilen 7 terörist cesedi bir mağara içerisinde bulunmuştur. Topçu ve Hava Kuvvetleri ile ateş altına alınan ve Kazan Vadisi'nde etkisiz hale getirilen 35 teröristin olduğu bölgeye, bu sabah saatlerinde özel birliklerin helikopterle sevk edilmesiyle başlatılan operasyonda bir grup teröristle karşılaşılmış ve çıkan çatışma sonucu 7 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak, son iki günde toplam 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' Ayrıca, operasyon bölgesi dışında, dün saat 21.10 sıralarında Şemdinli/Aktütün güneyinde 20-22 kişilik terörist gruba karşı önce topçu, akabinde Hava Kuvvetleri tarafından ateş açıldığına işaret edilerek, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin İHA görüntülerinden tespit edildiği belirtildi. Bölücü terör örgütü mensuplarının yurt içinde ve sınırdaki birliklere yönelik eylemlerini önlemek maksadıyla sınır ötesinde birkaç, yurt içinde iki ayrı bölgede başlatılan operasyonların devam ettiğine dikkat çekilerek, icra edilen operasyonları desteklemek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde hava harekatının sürdürüldüğü kaydedildi.