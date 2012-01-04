-Genelkurmay "istifa" haberlerini yalanladı ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri ve Harp Akademileri Komutanlarına yönelik bazı iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, bugün bir günlük gazetede, ''iki komutanın istifa edeceği'' yönündeki iddialara ilişkin internet sitesinde açıklama yaptı. Açıklamada, ''4 Ocak 2012 tarihli bir gazetede, Kara Kuvvetleri ve Harp Akademileri Komutanlarına yönelik bazı iddiaları içeren bir köşe yazısı yayımlanmış ve bu yazıya atıf yapılarak haber kanallarının internet sitelerinde aynı iddialar yer almıştır. İddialar gerçek dışıdır'' ifadeleri kullanıldı.