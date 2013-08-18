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250'si atlı 3 bin kişiye Suriye sınırında müdahale edildi

TSK'dan yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında 50-60 araç, 200-250 atlı ve 3 bin kişilik kaçakçı grubuna müdahale edildiği ifade edildi

18 Ağustos 2013 18:12

 

Genelkurmay Başkanlığı, 50-60 araç, 200-250 atlı ve 3 bin kişilik kaçakçı grubunun, Türkiye-Suriye sınırından yaşa dışı geçişinin engellendiğini bildirdi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, dün saat 20.00 sularında, Türkiye-Suriye hududunda, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut karakolu sorumluluk sahasında, 50-60 araç, 200-250 atlı ve 800-1000 yayadan oluşan kalabalık bir kaçakçı gurubunun Suriye tarafında toplandığı, sınıra yaklaşan gruptakilerin saat 24.00 itibarıyla 3 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

Bir taktik tekerlekli zırhlı araç, iki zırhlı muharebe aracı, bir geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı ile hududun muhtemel geçiş noktalarına tıkama yapıldığı ifade edilen açıklamada, kaçakçıların, hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Arapça ve Türkçe ikaz edildiği vurgulandı.

 

Mazot bidonlarıyla yaklaştılar

 

Açıklamada şahısların, ikazlara uymayarak yanlarında bulunan mazot bidonlarıyla hudut hattına 11 farklı noktadan yaklaştığı ve geçiş yollarını kapatan zırhlı araçları yoğun bir şekilde taşladığı kaydedildi.

Atlı bir grubun da hudut hattının 4 kilometrelik bölümünün çeşitli noktalardan geçmeye çalıştığı ancak bir tank, bir geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, bir zırhlı personel taşıyıcı ile bu grubun da yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği aktarılan açıklamada, olayda, hudut unsurlarında herhangi bir personel zayiatı meydana gelmediği bilgisi yer aldı.

 

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