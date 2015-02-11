Genelkurmay: 14 kişi IŞİD'e katılmak üzereyken yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye geçmeye çalışan 1'ü Türk 14 kişinin yakalandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan Bilgi Notu’nda şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik Güçleri tarafından 09 Şubat 2015 saat 15.00’da, Oğuzeli ilçesi Sazgın Mahallesinde, DEAŞ’a katılmak maksadıyla Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışan, bir Türk Vatandaşı ile 13 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ifadelerinin alınmasını müteakip, söz konusu şüphelilerden, Türk vatandaşı olan serbest bırakılmış, 13 yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir.”