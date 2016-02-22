Genelkurmay: 14 ayda bin 220 IŞİD'li yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye sınırında 1 Ocak 2015 ile 21 Şubat 2016 tarihleri arasında 1220 IŞİD'linin yakalandığını duyurdu.

Geçen yıl kara hudutları ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 961 IŞİD'li yakalandı. Bu yıl Ocak ayında 178, 1-21 Şubat 2016 tarihleri arasında ise 81 olmak üzere toplam 259 IŞİD'li sınırda ele geçirildi. Böylece 14 ay içinde yakalanan IŞİD'li sayısı bin 220 oldu.

Şubat'ta yakalanan 81 IŞİD'linin 33'ünün Türkiye'ye, 48'inin ise Suriye'ye geçmeye çalıştığı tespit edildi. Geçen yıl Şubat ayında toplam 15 IŞİD'linin yakalandığı dikkate alındığında bu yıl aynı ay içinde yakalanan IŞİD'li sayısının 5 kattan fazla olduğu belirlendi.

En fazla IŞİD'li Kilis-Elbeyli bölgesinde yakalandı. Sınır güvenlik sistemleri konusunda alınan tedbirlerin yakalanan IŞİD'li sayısının artmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.