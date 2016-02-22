T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: 14 ayda bin 220 IŞİD'li yakalandı

Şubat'ta yakalanan 81 IŞİD'linin 33'ünün Türkiye'ye, 48'inin ise Suriye'ye geçmeye çalıştığı tespit edildi

22 Şubat 2016 17:11

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye sınırında 1 Ocak 2015 ile 21 Şubat 2016 tarihleri arasında 1220 IŞİD'linin yakalandığını duyurdu.

Geçen yıl kara hudutları ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 961 IŞİD'li yakalandı. Bu yıl Ocak ayında 178, 1-21 Şubat 2016 tarihleri arasında ise 81 olmak üzere toplam 259 IŞİD'li sınırda ele geçirildi. Böylece 14 ay içinde yakalanan IŞİD'li sayısı bin 220 oldu.

Şubat'ta yakalanan 81 IŞİD'linin 33'ünün Türkiye'ye, 48'inin ise Suriye'ye geçmeye çalıştığı tespit edildi. Geçen yıl Şubat ayında toplam 15 IŞİD'linin yakalandığı dikkate alındığında bu yıl aynı ay içinde yakalanan IŞİD'li sayısının 5 kattan fazla olduğu belirlendi.

En fazla IŞİD'li Kilis-Elbeyli bölgesinde yakalandı. Sınır güvenlik sistemleri konusunda alınan tedbirlerin yakalanan IŞİD'li sayısının artmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

ETİKETLER

ışidgenelkurmay12214 ayyakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24