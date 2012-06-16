Genelkurmay, 12 Eylül dönemi 'işkence belgeleri'ni gönderdi

Genelkurmay Başkanlığı, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'yı yargılayan mahkemeye “12 Eylül sonrasında cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen işkenceler” konulu belgeleri gönderdi.



12 Eylül askeri darbesine ilişkin davayı gören Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Genelkurmay Başkanlığı'ndan, ''darbe sonrasında cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen işkencelerle ilgili bilgi ve belgelerin, düzenlenmişse raporların ve görüntü kayıtlarının, özellikle Mamak Askeri Cezaevi'nde yapıldığı iddia edilen işkencelerle ilgili, işkence görenlerin durumlarının tespiti için düzenlenen sağlık fişlerinin onaylı birer suretinin gönderilmesini'' istemişti.

Genelkurmay Başkanlığı, istenen belgeleri mahkemeye gönderdi.

Yaklaşık 15 klasörü bulan belgelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Ordu Komutanlıkları, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Ceza ve Tutukevleri, dönemin sıkıyönetim komutanlıklarının yanı sıra Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının çıkardığı belgeler yer alıyor.

Belgelerin konu bölümlerinde ''İşkence iddiaları'', ''İntihara teşebbüs'', ''İşkence sonucu ölüm iddiaları'', ''İşkence ve kötü muamele iddiaları hakkında'', ''İşkenceyle ölen şahıslar'', ''Çeşitli ölüm olaylarının raporu'', ''İşkence ve şüpheli ölüm olayları raporu'', ''İşkence ve şüpheli ölüm olaylarının son durumu'', ''İşkence ve kötü muameleyle ilgili soruşturmalar'' ibareleri dikkati çekiyor.

Belgelerin bir kısmının konusunu ise Uluslararası Af Örgütü'nün tepkileri, basın-yayın organlarında yayımlanan haberler, cezaevlerindeki açlık grevleri, yerli ve yabancı basın mensupları ile bazı kuruluşların cezaevlerini ziyaretleri, cezaevleriyle ilgili toplantıların sonuç raporları ve cezaevlerinde uygulanacak hususlar oluşturuyor.