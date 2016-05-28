Genelkurmay: 104 IŞİD'li terörist öldürüldü

Genelkurmay, IŞİD'e ait hedeflere 233 Fırtına topu, 40 Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), 4 tank ile atış yapılırken, Koalisyon uçakları ile 11 hava harekatı düzenlendiğini ve yapılan atışlar ve hava harekatında 104 IŞİD'li terörist öldürüldüğünü duyurdu.

Genelkumay'ın açıklaması şöyle:

"Kilis Elbeyli ilçesine ve sınırda bulunan Yüksektepe ile Şehit Yalçın Nane Hudut Karakollarına Suriye'den IŞİD tarafından dün saat 17.55'te toplam 6 roket/top atışı yapıldı. IŞİD'in atış yaptığı mevziler TSK’ya ait hedef tespit sistemleriyle tespit edildi. IŞİD'e ait hedeflere dün saat 18.00’den itibaren 233 Fırtına topu, 40 Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), 4 tank ile atış yapıldı ve Koalisyon uçakları ile 11 hava harekatı düzenlendi.

Yapılan atışlar ve hava harekatında 104 IŞİD'li terörist öldürüldü ve atış hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen IŞİD'e ait bir top, bir havan ve 4 ÇNRA mevzii ile IŞİD'in karargah olarak kullandığı 7 bina imha edildi."