Genelevlerde kredi kartı yasağı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Kırmızı Fener Sokağı'nda (Red Light District) bulunan genelevlerde kredi kartı kullanımı artık mümkün olmayacak. ABN Amro Bank ve Data Consult'un ortak kuruluşu olan kredi kartı şirketi EMS, seks işçileriyle çalışmayı durdurma kararı aldı.

Hem seks işçileri hem de siyasetçiler bu karara tepkili. Kredi kartı sayesinde daha şeffaf bir çalışma ortamı bulunduğu ve sömürünün en aza indiğini belirten seks işçileri, bankaları ayrımcılıkla suçluyor.

Kırmızı Fener Sokağı sakinlerinden Mark van der Beer'e göre, bankaların aldığı karar seks işçilerini daha da köşeye sıkıştıracak.

Van der Beer, ödemelerin kartla yapılmasının seks işçilerine yönelik sömürüyü ortadan kaldırdığını ve istismarın kolayca ortaya çıkarılabildiğini savunuyor.

Der Beer'e göre, yeniden nakit paraya dönülmesi, bütün bu sorunların yanı sıra, sokakta çalışan seks işçilerine güvenlik sıkıntısını da beraberinde getirecek ve yanında yüklü nakit parayla sokağa çıkan seks işçileri hiçbir zaman güvende olmayacak.

'Karar ayrımcılık'

Van der Beer, sektördeki ödemeleri kabul eden tek kredi kartı şirketi olan EMS'nin kararını ayrımcılık olarak nitelendiriyor.

De Telegraaf gazetesine konuşan sokak sakinleri de, artık giderek daha fazla kişinin ödemeleri kredi kartı aracılığıyla yaptığını belirterek, alınan kararın seks endüstrisini tekrar suça iteceğini öne sürüyorlar.

Seks işçilerinin haklarının savunan Proud adlı kuruluşa göre, yıllardır bankacılık sektöründe seks işçilerine yönelik bir ayrım söz konusu. Örgüt, özellikle ING ve Triodos Bank'ın seks işçilerine karşı olumsuz tutum takındığını savunuyor.

Triodos Bank ise sadece seks işçileri değil sürdürülebilir sektörler dışında kalan silah sanayii, nükleer endüstri, tütün ve kürk endüstrisi gibi birçok şirketle çalışmadıklarını belirtiyor.

Belediye Başkanı'na çağrı: Konuyu hükümetin gündemine taşı

Kredi kartları şirketi EMS, seks işçileri ile çalışmama konusunda açıklama yapmak istemiyor. Şirket sözcüsü, "Basına açıklama yapmadan önce onlarla konuşmak istiyoruz" diyor.

EMS'nin seks işçileri ile çakışma kararına siyasi partilerden de tepki var. Liberal Sağ Parti (VVD) Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Eric van der Burg, bunun sadece Amsterdam'ın sorunu olmadığını, birçok yerde seks işçilerinin ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Van der Burg, Belediye Başkanı Femke Halsema'dan, konuyu ulusal hükümetin gündemine taşımasını istedi.

Demokratlar 66 (D66) belediye meclis üyesi Alexander Hammelburg da De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, seks işçilerinin dijital ödeme sistemlerine erişiminin yasal bir hak olduğunu söyledi.