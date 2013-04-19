Geneleve giren hırsıza dildolu saldırı

Belçika’da bir geneleve giren bıçaklı hırsız hayat kadınlarının saldırısına uğradı.

Hayat kadınları hırsızlığı engellemek için ellerine geçirdiklerini hırsıza fırlattı. Yerel medyanın verdiği habere göre kadınların fırlattığı eşyalar arasında dildolar (yapay penis) da vardı.

Hırsız, genelevden sadece 30 euro çalabildi. Genelevin Dodo lakabıyla tanınan Fransız iş adamı Dominique Alderweireld’e ait olduğu belirtiliyor. Dodo büyük bir skandala konu olan IMF eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn’a hayat kadını yollamasıyla konuşulmuştu.