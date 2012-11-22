Genelev reklamlı formaya yasak

Yunanistan’da Larisa şehrinin amatör futbol takımı Vukefalas’ın genelev reklamı yapan formalar giymesi yasaklandı.

Yorgo Kırbaki'nin hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Yunan Futbol Federasyonu’nun uyarısı üzerine Larisa Futbol Takımları Birliği açıklamasında “spor ruhunu rencide ettiği için Vukefalas takımına genelev sponsorlu formalar giymesinin yasaklandığı” belirtildi.

Yasak üzerine Vukefalas takımının oyuncuları artık resmi maçlarında “Sula’nın Zamane evi” ve “Villa Erotica” diye yazan formaları giyemiyor. Vukefalas takımının sponsoru olan Larisa’daki Balkanların en lüks genelevinin patroniçesi “Madam Sula” adıyla tanınan Sula Alevridu “Ben genç sporculara yardım için sponsor oldum. Şimdi bakalım bu gençlere kim yardım elini uzatacak?” dedi.

Geçen temmuz ayında 4 milyon euro değerinde lüks bir genelev açan Alevridu “Formalarda casino yani kumarhane reklamı serbest genelev reklamı yasak. Bu iki yüzlülüktür” diye ekledi.

Alevridu geçen Eylül ayında genelevinde çalışan hayat kadınları ile birlikte Vukefalas takımının pembe renkli fırmalarının tanıtımını yapmıştı. Vukefalas takımının oyuncularının galibiyet primi ise genelevi ücretsiz ziyaretleri idi.