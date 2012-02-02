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Dünya

Genelev müfettişi olmak için kuyruk oluştu!

Avustralya'da bir dedektiflik şirketi yılık 50 bin sterlin (yaklaşık 140 bin TL) maaşla genelev müfettişi...

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Avustralya'da bir dedektiflik şirketi yılık 50 bin sterlin (yaklaşık 140 bin TL) maaşla genelev müfettişi aradığını duyurunca, başvuru sahipleri kapısında adeta kuyruk oluşturdu.  

Akın akın genelev müfettişliği!

Syndey Herald’ın haberine göre, The Lyonswood Investigations and Forensic Group adlı dedektiflik firması New South Wales yerel yönetimi adına genelevleri denetleyecek bir müfettiş için My Career dergisine ilan verdi. 

İlanda yıllık 50 bin sterlin maaşla çalışacak müfettişin denetleme görevini gizli olarak yerine getireceği ve gereğinde kadınlarla müşteri kılığında ilişkiye gireceği belirtilerek, tüm "görev masraflarının" işveren tarafından karşılanacağı kaydedildi. 

Müfettişin görevlerinden biri de yasadışı genelevleri tespit etmek ve yasadışı çalıştıklarına dair kanıt toplamak. 

İlanda müfettiş adaylarının tercihan bekar olması gerektiği de belirtildi. Şirket adına başvuru sahipleriyle görüşmeleri yürüten Lachlan Jarvis, ilandan sonraki birkaç gün içinde yüzlerce müfettiş adayının başvurduğunu söyleyerek, "İlan çok ilgi gördü. Bekar erkekler için mükemmel bir iş" dedi.



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