Genelev müfettişi olmak için kuyruk oluştu!

Syndey Herald’ın haberine göre, The Lyonswood Investigations and Forensic Group adlı dedektiflik firması New South Wales yerel yönetimi adına genelevleri denetleyecek bir müfettiş için My Career dergisine ilan verdi.İlanda yıllık 50 bin sterlin maaşla çalışacak müfettişin denetleme görevini gizli olarak yerine getireceği ve gereğinde kadınlarla müşteri kılığında ilişkiye gireceği belirtilerek, tüm "görev masraflarının" işveren tarafından karşılanacağı kaydedildi.Müfettişin görevlerinden biri de yasadışı genelevleri tespit etmek ve yasadışı çalıştıklarına dair kanıt toplamak.İlanda müfettiş adaylarının tercihan bekar olması gerektiği de belirtildi. Şirket adına başvuru sahipleriyle görüşmeleri yürüten Lachlan Jarvis, ilandan sonraki birkaç gün içinde yüzlerce müfettiş adayının başvurduğunu söyleyerek, "İlan çok ilgi gördü. Bekar erkekler için mükemmel bir iş" dedi.