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Dünya

Genelev futbol takımına sponsor oldu!

Yunanistan'daki ekonomik kriz futbolu da olumsuz etkiledi. Futbol takımları üç yıl öncesine kıyasla bütçelerini yüzde 50'nin üzerinde azalttılar.

27 Eylül 2012 19:42

Yunanistan'da ekonomik kriz futbolu da vurdu. Profesyonel futbol takımları üç yıl öncesine kıyasla bütçelerini yüzde 50'nin üzerinde azalttılar. Vukefalos amatör futbol takımı ise ekonomik krizi aşmak için Larisa'nın sosyete genelevi "Sula" ile anlaştı.

Yorgo Kırbaki'nin CNN Türk'te yer alan haberine göre, Larisa şehrinde 8 yıl önce kurulan Vukefalos amatör futbol takımı, bu sezon ekonomik krizi aşmak için ilginç bir yöntem buldu. Takımın yöneticileri masrafları karşılayacak başka sponsor bulamayınca, Larisa'nın sosyete genelevi "Sula" ile anlaştı.

Yeşil-siyahlılar bu sezon üzerinde "Sula'ın zamane evi" yazan formalarla top koşturacaklar.  Geçen temmuz ayında Larisa şehrinde 3 bin kişinin katıldığı bir törenle açılan ve 4 milyon euro'ya malolan "Sula'nın Zamane evi"nin patroniçesi "Madam Hrisula"nın, Vukefalos takımına sponsor olmak için ödedeği para açıklanmadı.

 

Futbolculara ücretsiz ziyaret

 

Vukefalos takımının başkanı Yiannis Baciolas "Futbolculara sponsorumuzu söyleyince önce şaşırdılar. Ama ardından galibiyet priminin ne olacağını sordular. Futbolcularımız genelevi ücretsiz ziyaret edebilecekler" dedi.

Bu sezon Vukefalos takımının 7 Ekim'de oynayacağı ilk maçta genelevde çalışan kadınlar da şov yapacak.

 

Cenaze levazımatçısı da var

 

Trikala şehrindeki Polipirgos amatör futbol takımı ise  cenaze levazımatçısı bir firma ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Polipirgos takımı üzerinde "Cenaze işleri Panayotu firması" yazan ve bir haçın da olduğu simsiyah formalarla top koşturacak.

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