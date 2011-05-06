-GENEL SEKRETER GENÇ'İN ODASINA GİZLİ KAMERA İZMİR (A.A) - 06.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesinde özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Genel Sekreter Pervin Şenel Genç'in odasına teknik takip sürecinde gizli kamera yerleştirilerek görüşmelerin kaydedildiği, bu kayıtların polisin hazırladığı fezlekede yer aldığı öğrenildi. Kayıtlar arasında, Genel Sekreter Genç'in odasında kabul ettiği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi M.Ç. ile görüşmesi de yer aldı. M.Ç'nin, TGB'nin öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenecek etkinliğine katılmak için maddi destek talebinde bulunduğu, yaklaşık 10-15 bin gencin toplanacağı etkinliğe İzmir'den 10 otobüs kaldırmayı düşündüklerini söylediği, Genç'in denetçiler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlattığı öğrenciye destek sözü verdiği belirtildi. Genç'in, çalıştıkları bir köfteciden M.Ç'ye 6 bin lira vermesini, karşılığında da yemek faturası kesmesini istediği kaydedildi. Pervin Şenel Genç'in, sorgusunda, üniversite öğrencilerinin İstanbul'daki etkinliğe gitmeleri için maddi destek sağladığı ve bunu belediyeye fatura ettirdiği iddiasını kabul etmediği, M.Ç'ye yardımcı olunması yönünde bir talepte bulunduğunu, fakat bunu belediyeye fatura ettirmediğini savunduğu öğrenildi. -OTOPARK İHALESİ- Kayıtlarda ayrıca, Çankaya Katlı Otoparkı ihalesiyle ilgili görüşmelerin de yer aldığı belirtildi. Belediye ile vakıfların ortak gelir elde ettiği ve belediye şirketi İzelman'ın işlettiği Çankaya Katlı Otopark'ın ihalesi öncesi belediye bürokratlarının görüşmelerinde, ihale için 6 firmanın şartname başvurusu aldığı, ihaleyi İzelman'ın alamayacağından çekinen bürokratların ''iptal edilmesi'' konusunu görüştüğü, Genel Sekreter Genç'in odasında gerçekleşen görüşme sırasında bürokratların, ''Mali polisin dinleme cihazı yerleştirerek bu konuşmaları kaydedebilecekleri'' ihtimaline karşı salonda arama yapmayı kararlaştırdıkları öğrenildi. Bu görüşmenin bir gün sonrasında Pervin Şenel Genç'in odasında, Genel Sekreter ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu arasında otopark konusu görüşülürken, dile getirilen sıkıntılar üzerine Kocaoğlu'nun ''ihalenin iptal edilmesi'' talimatını verdiği kaydedildi.