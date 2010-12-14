Genel seçimlerde onları ne bekliyor?

T24 - Ünlü astrolog Susan Miller, "2011 Haziran ortalarında seçim olacak. 1 Haziran'da yine büyük bir eklips var. Ummadıkları bir sürü aksilik, engel çıkacak. Ama seçim Haziran'ın 20'sinden sonra olursa bu balık burcu (Erdoğan) açısından daha olumlu olur. Yay (Kılıçdaroğlu) için çok zorlu bir dönem" diyor.





Hollywood yıldızları Cameron Diaz ile Orlando Bloom ve Apple’ın sahibi Steve Jobs’un sürekli danıştığı dünyanın en popüler astrologu Susan Miller, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye geldi. Astrolojik tahminlerini her ay dünya üzerinden 6 milyon kişinin takip ettiği internet sitesinden yayınlayan Miller, yıldızlar aleminde keşfettiği son sırları Vatan gazetesine anlattı.



Türkiye’de 2011 Haziran ortalarında seçim olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Balık burcu. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Yay. Hangisi daha şanslı gözüküyor?



Haziran’in ilk iki haftası ikisi için de çok kötü bir zaman. 1 Haziran’da yine büyük bir eklips var. Ummadıkları bir sürü aksilik, engel çıkacak. Ama seçim Haziran’ın 20’sinden sonra olursa bu balık burcu (Erdoğan) açısından daha olumlu olur. Yay (Kılıçdaroğlu) için çok zorlu bir dönem. Daha detaylı bilgi verebilmem için haritalarını çıkarmam gerek.



Politikacıların aralarının gergin olması normaldir. Peki bunda burçların payı var mı?



Kesinlikle! Mesela Yay ve Balık asla anlaşamayan iki burçtur. Yay entelektüelken, balık duygusaldır ve içgüdüleriyle hareket eder. Yay çok direkttir ve balığın duygularını incitir. Yay bilgiyi belgelere, istatistiklere dayandırır, balık için belgeler bir şey ifade etmez. Çok çok farklılar. Ama şunu söyleyebilirim ki balıklar bu sene çok başarılı bir yıl geçirecek ve tüm dünyada adından çok söz ettirecek.



'Politikacılar benimle iletişime geçse çok şey kazanır'



Takipçileriniz söylediklerinizi birebir uyguluyor mu? Sizinle hikayelerini paylaşanlar var mı?



Evet oluyor. Özellikle söylediğim tarihlere dikkat edip hamile kalan kadın çok oluyor.



İnsanlara "Bu akşam sevişin" mi diyorsunuz?



Onlara ümit veriyorum. Şu anda bana en çok sorulan soru bu: "Kırklı yaşlarımdayım. Anne olabilecek miyim?" Haritalarına bakıp, onlara uygun günleri söylüyorum. Bir de çok modern bir soru var: "Erkek arkadaşım yok. Sperm bağışıyla anne olmalı mıyım?" Şimdi Twitter ve Facebook’ta da olduğum için insanlar bu tür hikayeleri, soruları benimle daha çok paylaşıyor. Yardımcı olmaya çalışıyorum.



Peki söylediğiniz çıkmadığı zaman sizi suçlayanlar oluyor mu?



Hayır. Böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Çok eğitimli ve entelektüel bir okur kitlem var. Yüzde 43’ü üniversite mezunu...



CEO’lar veya politikacılar sizden tavsiye alıyor mu?



Hayır ama almalılar. Birçoğunun sekreteri onlar adına arıyor ve haritalarını istiyor. Ama benimle bizzat iletişime geçseler çok şey kazanırlar.